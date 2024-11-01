El desvío de Adamuz sólo se inspeccionó una vez en ocho meses pese a exigirse "al menos seis al año"

El desvío junto al que ocurrió el accidente de Adamuz (Córdoba) sólo se inspeccionó una vez en los ocho meses que transcurrieron desde su renovación pese a que las condiciones de mantenimiento exigían "al menos seis al año". Adif estableció que uno de los aspectos que debían ser explorados con especial atención era el "estado de las soldaduras", ahora en el foco de la investigación. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desveló en rueda de prensa todas las "revisiones de vía" que se habían practicado en el entorno de