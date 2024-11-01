edición general
El desvío de Adamuz sólo se inspeccionó una vez en ocho meses pese a exigirse "al menos seis al año"

El desvío junto al que ocurrió el accidente de Adamuz (Córdoba) sólo se inspeccionó una vez en los ocho meses que transcurrieron desde su renovación pese a que las condiciones de mantenimiento exigían "al menos seis al año". Adif estableció que uno de los aspectos que debían ser explorados con especial atención era el "estado de las soldaduras", ahora en el foco de la investigación. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desveló en rueda de prensa todas las "revisiones de vía" que se habían practicado en el entorno de

| etiquetas: desvío , adamuz , inspección
jonolulu #2 jonolulu *
Leyendo el artículo, que se haya inspeccionado una sola vez con ultrasonidos no quiere decir que no se haya inspeccionado varias veces más visualmente, a pie, con auscultador...
#1 Kikoncito
Sin mirar la noticia, es fake.
#4 Khanbaliq
A ver, yo es que he currado ultimamente con ADIF y, a ver, los criterios de calidad que te piden son tan absolutamente marcianos que todo lo que leo en los confidenciales me deja perplejo.

Que nos quisieron quitar el contrato porque dos trabajdores se torcieron el tobillo con el balasto en un mes, que le tienes que decir hasta donde tiras los restos de la comida del almuerzo de los trabajadores y separarla con su número de residuo.
#3 Visca *
Es que se hacen las seis inspecciones a la vez, que no sabéis. En lugar de escuchar un piii con los ultrasonidos oyes pii pii pii pii piii pii, rellenas el informe por sextuplicado y listo.
