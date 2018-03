Destruyendo mitos: vomitar para seguir comiendo

No, los romanos no se metían plumas de pavo ni de ganso hasta la garganta para vomitar y poder seguir comiendo. No obstante, es un bulo muy extendido, de hecho hay quien habla incluso de que existía un lugar de la casa dedicado a tal fin, el vomitorium. Como siempre decimos, vale que sea falso, pero ¿de dónde viene la confusión? Pues eso no está tan claro. Para empezar, el término vomitorium no hacía alusión a una habitación de la casa, sino a los pasillos de acceso al interior del teatro.