La destilación alcohólica

La clasificación más lógica de los aguardientes tendría que ser la que los distinguiese por el origen de la materia prima, por lo que se clasificarían en aguardientes de frutas, de orujo (u hollejos de fruta), de cereales, de caña de azúcar, de agave, de arroz… Aunque hay otra clasificación que los divide en aguardientes simples (aquellos a los que no se le añade ningún sabor que no sea propio del aguardiente), y compuestos (reciben una significativa adición de sabores provenientes de sustancias no alcohólicas, como hierbas o semillas).