«Después del confinamiento, los padres valorarán más la labor de los maestros»

¿Qué les dice a los padres que se lamentan porque sus hijos han 'perdido' un trimestre del curso escolar? -Lo que lamentan los padres es que tienen que aguantar a los hijos todo el día, ja, ja, ja. Cuando acabe el confinamiento, los padres van a valorar más la labor de los maestros. Yo de chaval hice de todo: copié, me escapé de clase... No había droga, pero había futbolines. Vamos, que fui un tío normal. Y no fui un buen estudiante. Nunca disfruté estudiando. Que no se preocupen tanto los padres porque los chavales no estudien como antes de...