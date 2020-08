Después de 80 años el ”New York Times” elimina la parrilla de televisión por culpa de las nuevas plataformas

Durante ocho décadas el famoso diario The New York Times publicó entre sus páginas la guía de programación de televisión, la conocida como parrilla, informando de los contenidos que podían verse en la pequeña pantalla a diario. Sin embargo, es una información que ya nunca se verá en el periódico, que ha publicado una carta informando de que no habrá más parrilla de tele en su publicación. "Después de 81 años, este fin de semana será el final de la serie para los listados de televisión diarios en las ediciones impresas de The New York Times"