Después de 20 años de desarrollo, Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar llega a Steam

Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar puede tener un aspecto como de juego de los 90, y esto no es casualidad o un capricho de los desarrolladores, pues esta entrega comenzó a desarrollarse en 1997 y ahora está disponible en Steam, 20 años después, curiosamente el doble de tiempo de lo que duró la producción de Final Fantasy XV, por ejemplo. “Después de más de 20 años de desarrollo, el juego RPG más grande de todos finalmente ha salido a la venta.”, escribió el desarrollador Cleveland Mark Blakemore, en la ficha de Steam.