Y después de 15 años, aun sigue "vivo" [eng]  

Se trata de "The Fanimatrix" el torrent activo más antiguo del mundo. En 2003 la www era un lugar completamente diferente al actual, Youtube no se había inventado y Netflix solo enviaba películas a través del servicio postal. Por esas fechas un grupo de neozelandeses había filmando una película de fans de The Matrix, titulada apropiadamente "The Fanimatrix". Con un presupuesto limitado de sólo 800 dólares tuvieron que buscar algo barato o gratis para su distribución y se toparon con una nueva tecnología, BitTorrent. El resto es historia.