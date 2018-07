El desprestigio (en la administración) de la justicia

“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”, Talmud. Se dice que el tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato pero que, al final, da la razón al que la tiene. No siempre es así: he padecido lo contrario últimamente. Al analizar la realidad cotidiana, una incomodidad pasajera suele ser soportable, es pura anécdota transitoria. Mas cuando la incomodidad se prolonga en el tiempo durante años, lo que era anécdota soportable se convierte en una categoría insufrible.