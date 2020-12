Desposesión por acumulación en torno al Partido Popular

or acumulación por desposesión entenderíamos aquellas prácticas que permiten la expansión del capital mediante su introducción en campos que, hasta ese momento, le permanecían ajenos. En concreto, esto se llevaría a cabo mediante privatizaciones (de empresas públicas, la desregularización de sectores productivos, la apertura al mercado de sectores como la sanidad, la educación, etc.), mediante la financiarización (la expansión del crédito, etc.), mediante la gestión y manipulación de las crisis, etc.