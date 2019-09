La despoblación avanza y casi la mitad de los municipios aragoneses ya no tienen escuela

La despoblación que afecta a Aragón se ceba también con el sector educativo y casi la mitad de los municipios de la Comunidad no tienen escuela. 212 pueblos no alcanzan los 101 habitantes. En 66 de ellos no hay ni un solo niño menor de 15 años, y en otros 133 solo residen de uno a cinco chavales. A pesar de que la DGA bajó en 2015 la ratio a 3 alumnos para mantener abiertos los colegios, hay localidades que no alcanzan ni siquiera esa cifra.