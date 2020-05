Los despidos de refuerzos covid indignan al personal de los hospitales

Oficialmente, J.L., vecino de Barcelona y técnico de cuidados auxiliares de enfermería, no ha superado el periodo de prueba en un gran hospital de su ciudad. Pero no es que no diera el nivel. En realidad le han despedido aprovechando que su contrato de seis meses como personal de refuerzo contra la covid-19 da la oportunidad de suspender la relación laboral durante los dos meses de prueba que permite la ley, y sin indemnización. Con esa añagaza, o sin ella, está siendo despedido en Catalunya y fuera de Catalunya un creciente número de jóvenes…