¿Despido disciplinario? No está todo perdido: es posible recurrir

¿Quién no tiene un amigo ( o nosotros mismos) que ha sido despedido por supuestas faltas graves que en realidad no son ciertas? Son muchas las empresas que alegan causas disciplinarias inexistentes para despedir a un trabajador, ahorrándose así la indemnización por despido que correspondería. Cuando no están justificadas, estas causas pueden ser declaradas nulas por un Juez. Es interesante saber cómo hay que actuar ante este tipo de despidos.