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Le despiden por gastar 557 euros en llamadas personales a Marruecos con el teléfono de empresa: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 7.283 euros de indemnización
La empresa le envió hasta tres cartas disciplinarias en dos días y la justicia determina la improcedencia porque, la del despido, solo recogió “imputaciones genéricas”.
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