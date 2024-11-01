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Le despiden por gastar 557 euros en llamadas personales a Marruecos con el teléfono de empresa: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 7.283 euros de indemnización

Le despiden por gastar 557 euros en llamadas personales a Marruecos con el teléfono de empresa: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 7.283 euros de indemnización

La empresa le envió hasta tres cartas disciplinarias en dos días y la justicia determina la improcedencia porque, la del despido, solo recogió “imputaciones genéricas”.

| etiquetas: despido
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1 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pringaos xD
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menéame