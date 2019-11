El desperdicio de un comensal en un restaurante japonés de sushi provoca controversia online [ENG]

"No te comas el sushi así, tío raro. ¡Si no te gusta el shari compra sashimi en el supermercado!" [...] "Ésto es vergonzoso. Aunque esté lleno siempre me aseguro de terminarme el plato". [...] A los niños se les enseña a terminarse toda la comida que se les da aunque no les guste desde muy pequeños. También es una parte importante de ser un adulto en Japón, donde "cada grano de arroz contiene los 7 dioses de la fortuna" así que dejarlo se considera irrespetuoso, especialmente después de que tanta gente sufriera la falta de comida en la II G.M.