Despúes de mucho tiempo viviendo con mi pareja y además ser un amante de la cocina y la buena alimentación, he podido observar a largo de estos años que es lo indispensable o no mantener en la despensa para tener un resguardo oportuno o para alguna visitia inesperada. Además siempre que puedo me gusta informarme de alimentos que me gustaría probar e intento indagar en sitios web especializados que además me ayuden obtener ideas saludables para alimentarme adecuadamente como la despensa de Dieta Coherente.