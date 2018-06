El despedido por criticar a Google dibuja un retrato exacto de nuestra sociedad

Barry Lynn trabajaba para el think tank New America Foundation, donde dirigía el programa Open Market. Es autor de dos libros que lograron notable reconocimiento, 'End of the Line' y 'Cornered', un activista concienciado a la hora de subrayar los peligros a los conduce la concentración del poder económico en muy pocos actores. Cuando el pasado junio Google fue sancionada con una multa de 2.420 millones de euros por la Comisión Europea, el equipo de Lynn hizo público un texto en el que celebraban la actitud de la UE e instaban a los reguladores.