Despedida en directo de Carles Prats, que deja el "Telenoticies" después de 10 años

El presentador ha querido dirigirse a la audiencia al final de su último noticiario televisivo, cuando ha robado unos minutos de tiempo para despedirse como debía: "Permitidme que me despida agradeciendo la confianza y la fidelidad de estos 10 años que he tenido el privilegio de compartir con ustedes en la sobremesa. Los periodistas no deben ser nunca noticia, pero sería desconsiderado y de mala educación por mi parte no despedirme como es debido después de tantos años haciéndo llegar miles de historias humanas. Ha sido un privilegio! [CAT]