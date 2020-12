El desorden que dejas: El infierno rural

La serie de Carlos Montero es un thriller efectivo que no tiene piedad con las miserias de la Galicia profunda. El desorden que dejas funciona. Cumple lo que promete, te mantiene en tensión y respeta sus propias reglas, aunque no te las explique desde el principio. El final no es el más original ni tampoco el más previsible. Un tema central de la serie es la opresión social -y económica- de ciertos ambientes rurales, la hipocresía que la caracteriza y cómo desemboca en diferentes formas de violencia, unas más simbólicas y otras más literales.