Desmontando tópicos sobre los trabajadores españoles: ni siestas, ni menos horas de trabajo

La organización laboral en España no se ha modernizado todo lo que debiera. Y eso nos lleva a una cultura del trabajo con hábitos que no nos favorecen. Un ejemplo serían las largas pausas para la comida que aún prevalecen en muchos sectores. "En algunos casos el parón del mediodía es de dos horas, lo que retrasa mucho la salida por las tardes y merma la capacidad de concentración de las personas". "Está comprobado que la respuesta y la creatividad de un trabajador ante un problema no es la misma a las diez de la mañana , que a las seis.