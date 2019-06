Sushi significa «pescado crudo». En absoluto. El sushi hace referencia al arroz avinagrado que puede acompañar (o no) al pescado que se come, por tanto es en realidad una forma de preparar el arroz y no hace alusión a los diferentes ingredientes que pueden añadirse. Ese pescado fresco a secas, en láminas pequeñas y delgadas, es lo que se conoce como ‘sashimi’.