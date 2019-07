Desmontando mitos: Desmontando el mito del reciclaje

No es una contrata municipal de recogida de basuras, no es una ONG, no es una institución científica. ¿Qué es Ecoembes? Ecoembes, Ecoembalajes España SA, es una empresa privada con forma de sociedad anónima creada por corporaciones, grupos y organizaciones empresariales relacionadas con los envases de usar y tirar (fabricantes de envases, envasadores, distribuidores de productos envasados y comercios) para gestionar el dinero que obligatoriamente deben destinar a la gestión de los residuos de los envases que ponen en circulación.