Desmontando las mentiras de "Help Catalonia"  

Video que desmonta las mentiras del video original "Help Catalonia" Aquí tienes los hechos. El video original, Help Catalonia, fue realizado por una organización separatista. Yo solo soy un ciudadano preocupado por lo que ocurre. En el video original no están permitidos los comentarios (así es como los separatistas entienden la libertad de expresión). Yo permito cualquier comentario.