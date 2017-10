Para empezar, quiero dejar claro que este texto no está escrito con el afán de molestar a los taurinos (como creen del movimiento animalista), sino sólo para informar y demostrar científicamente que no hay argumento válido para defender este espectáculo de sufrimiento y maltrato de un ser inocente. No obstante, si eres taurino puedes seguir leyendo, quizás cambies tu opinión (o eso espero).