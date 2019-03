Desmentido Guaidó: sus seguidores quemaron camión con ayuda humanitaria para Venezuela

Una investigación reciente reveló que fue la propia oposición quien protagonizó el lamentable accidente. “Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido. Esta sugiere que un cóctel molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno es el causante más probable del incendio”, reveló el diario estadounidense.