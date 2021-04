"Desmantelando la vida", el vídeo-manifiesto sobre el impacto de los parques eólicos de Corme [gal]  

e As Salgueiras. El colectivo vecinal Xente do Rural de Corme quiere mostrar con este vídeo su crispación ante la impune destrucción del territorio por parte da empresa EDP en el Parque Eólico de G3 Corme. Los vecinos quieren “reivindicar el derecho de los pueblos y los territorios al paisaje, al patrimonio y a la cultura, denunciando el expolio y destrucción que supone la obra”. Quieren además alertar de la amenaza parecida que corre la zona do Esteiro do Anllóns con la instalación del parque eólico de As Salgueiras, pendiente de aprob