Desigualdad en el acceso a la sanidad: ya no es un tema de ricos y pobres

Una de las creencias más extendidas es la desigualdad en el acceso a la sanidad entre ricos y pobres. Sin embargo, no es una situación que se esté dando actualmente en España, tal y como se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre indicadores de calidad de vida. Así, el acceso a los cuidados médicos en caso de necesidad no es una cuestión del nivel de renta en nuestro país. Solo un 0,3 por ciento del grupo de población incluido en el primer decil (un salario de menos de 717,2 euros/mes) asegura no