Desestabilización reciente y de principios del siglo XX del Atlántico Norte subpolar registrada en bivalvos (inglés)

El cambio climático corre el riesgo de provocar un debilitamiento abrupto de dos elementos de circulación climáticamente importantes del Océano Atlántico Norte, el giro subpolar y la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC). Se ha inferido una pérdida de estabilidad del AMOC debido a la desaceleración de la recuperación de las fluctuaciones de temperatura y salinidad a lo largo del tiempo. Los conjuntos de datos observacionales, construidos a partir de registros con escasa cobertura espacial y temporal... Estudio muy completo...

