Oficialmente, desde el Sepe insisten en que las incidencias son menores y que la gran mayoría de la gente ha cobrado ya o está a punto de hacerlo. Desgraciadamente no tengo acceso a la verdad, pero sí a dejar constancia de la dura situación que están viviendo cinco personas de un Erte que no saben por qué ellos no cobran, no saben ya qué hacer y, muy especialmente, empiezan a dudar de que puedan llegar a cobrar algún día.