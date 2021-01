Desempleo, colas del hambre, miedo a perder el trabajo precario… el capitalismo patrio a toda máquina

La Falsimedia nacional, tan proclive a relatar las bondades del régimen, no puede enseñar la realidad que padecemos. Es igual porque la población sabe en carne propia lo que está padeciendo y que la excusa desde los gobiernos nacionales/regionales de responsabilizar al Covid, ya no cuela tanto como al principio. Sobre el sistema capitalista y sus consecuencias letales para millones de personas, los paladines del sistema no tienen nada que decir y sí mucho que ocultar.