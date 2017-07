El desembarco de Alhucemas, el día "D" español (AUDIO)  

Audio donde se narra por un lado las vergüenzas de España en el norte de África y cómo esto provocó el Desastre de Annual y por otro las opraciones llevadas a cabo junto a franceses para pacificar el Protectorado español de Marruecos. Lo mejor del audio es que es de los más objetivos que he escuchado, no importándole al narrador dar palos a los dirigentes y militares españoles en las malas acciones y alabarlos en las buenas. Imprescindible para comprender este periodo pues no hay muchos documentos sonoros disponibles.