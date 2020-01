Descubren un sitio bíblico relacionado con el Arca de la Alianza en un convento de Israel

Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv y el Collège de France ha descubierto un sitio bíblico del siglo VIII a. C. que podría haber servido como santuario para el Arca de la Alianza —un cofre sagrado antiguo— dentro de los terrenos de un convento católico ubicado cerca de la localidad de Abu Ghosh (Israel), informó este viernes The Times of Israel.