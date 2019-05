Descubren por medio de ADN que no todos los soldados de Las Cruzadas eran europeos

El trabajo, dedicado a estudiar las consecuencias genéticas de la serie de guerras religiosas, fue publicado recientemente en The American Journal of Human Genetics. Un análisis detallado al ADN de nueve soldados que lucharon en Las Cruzadas, en el Siglo XIII, ha demostrado que posiblemente no eran únicamente europeos quienes participaban en estas batallas, sino también una mezcla con la población local -en este caso de Líbano, donde estaban los cuerpos-, a pesar de que los rastros de su huella genética no han llegado hasta la actualidad.