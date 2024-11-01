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Descubren en una letrina de Paderborn un cuaderno de notas del siglo XIII aun legible y trozos de seda utilizados como papel higiénico

Descubren en una letrina de Paderborn un cuaderno de notas del siglo XIII aun legible y trozos de seda utilizados como papel higiénico

Durante las labores arqueológicas vinculadas a la construcción de la nueva sede administrativa de la ciudad de Paderborn en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), un equipo de una empresa especializada, bajo la supervisión del Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), ha recuperado un objeto de relevancia excepcional para la arqueología medieval europea. Se trata de un cuaderno de notas confeccionado en madera, cuero y cera, fechado entre los siglos XIII y XIV, que permaneció intacto durante aproximadamente...

| etiquetas: letrina , paderborn , alemania , descubrimiento , cuaderno , seda
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3 comentarios
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sat #3 sat
Gente de culo fino.
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pepel #2 pepel
¿Hay quien rebusca en las letrinas?
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Marsela #1 Marsela
Los trozos de seda también eran legibles, por eso se sabe el uso que tenían.
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