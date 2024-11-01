Descubren en una letrina de Paderborn un cuaderno de notas del siglo XIII aun legible y trozos de seda utilizados como papel higiénico

Durante las labores arqueológicas vinculadas a la construcción de la nueva sede administrativa de la ciudad de Paderborn en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), un equipo de una empresa especializada, bajo la supervisión del Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), ha recuperado un objeto de relevancia excepcional para la arqueología medieval europea. Se trata de un cuaderno de notas confeccionado en madera, cuero y cera, fechado entre los siglos XIII y XIV, que permaneció intacto durante aproximadamente...