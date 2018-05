Los seres humanos llevan miles de años tatuándose. No es raro encontrar momias que lucen estas marcas o dibujos. Pero lo que no es tan habitual es encontrar las herramientas que usaban los tatuadores del pasado remoto. Por eso, resulta tan importante el hallazgo que acaba de realizar un aruqeólogo de la Tennessee Division of Archaeology, que ha descubierto que los huesos que se ven en la imagen constituyen el kit de tatuaje más antiguo conocido.