Las criptomonedas están a la orden del día. No hay semana en la que el Bitcoin o Ethereum no sean noticia y eso no tiene pinta de que vaya a cambiar. Sin embargo, una de las dudas en el tema es saber dónde se puede pagar con Bitcoin. Accepting.io es una página web donde puedes ver todos los sitios en los que puedes pagar con Bitcoin y en el que esperan añadir más criptomonedas.