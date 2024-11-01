edición general
2 meneos
190 clics

¡Descubre la sorprendente media de tamaño de pecho en España!  

Este artículo profundizará en los factores que influyen en la media de tamaño de pecho en España y analizará las posibles …

| etiquetas: estadística , anatomía , senos
2 0 5 K -9 ciencia
5 comentarios
2 0 5 K -9 ciencia
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a ver, cocos, que si te llamamos la cocos es por pura estadística, no es nada personal
0 K 14
azathothruna #2 azathothruna
Talla B
Futuras señoras de los gatos
Y por eso Amber heard vive en españa :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 18
emmett_brown #3 emmett_brown *
Me hago un aumento de pecho y subo un vídeo de 38 min a Youtube para contar una aventura apasionante.

El futuro es raro.
1 K 25
Aguarrás #4 Aguarrás
Me encantan los votos negativos a estas noticias.
Que cada uno vota lo que le da la gana, e igualmente tiene su opinión de los pánfilos con los que comparte menéame... :troll: xD
0 K 13
Skiner #5 Skiner *
De sorprendente no tiene nada.
Los pechos pechos son y tienen el tamaño que tienen con pequeñas variaciones entre mujeres.
Se pueden acunar en las palmas de tus manos.
La cosa sorprendente y grave es un hombre con los pechos generosos. :troll:
0 K 7

menéame