Tenemos multitud de plataformas y periféricos para elegir acorde a nuestros gustos. Además de eso, también tenemos la posibilidad de escoger la forma en la que jugar. "En casa ya tengo mandos de Xbox One y el Pro de Wii U, para mi, los mejores que se han fabricado, y no me apetecía gastarme los 65€ que cuesta el mando Pro de Switch, así que me lancé a por este adaptador, y la compra no puede haber sido más satisfactoria."