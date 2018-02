Al descubierto, los lujos del obispo más 'señorito': cortijo, chófer, vino...

San Agustín decía: “Buscad lo que basta, y no queráis más. Lo demás es agobio, no alivio. Apesadumbra, no levanta”. La historia de la Iglesia católica desde los primeros cristianos, que vivían en comunidad, los padres del desierto, los religiosos, los movimientos de pobreza y las Ordenes mendicantes del siglo XII y XIII, los franciscanos, las comunidades caritativas del siglo XIX, la doctrina social católica bajo León XIII, los teólogos de Liberación, los curas obreros, las comunidades de base...