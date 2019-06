Descubierto un antibiótico contra la tuberculosis en el veneno de alacrán

Tras dos años de investigación, científicos mexicanos y estadounidenses han descubierto un antibiótico contra la tuberculosis (TB) en el veneno de alacrán Diplocentrus melici –presente en México y que no es mortal para el ser humano–. Dicho hallazgo, publicado en la revista Prodeedings of the National Academy of Science, ha sido posible gracias a la colaboración entre el Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de este país y la