Descubierta en Escocia una isla artificial construida hace más de 5.000 años

Un islote que parecía insignificante emergía en las aguas de Loch Bhorgastail, en la isla de Lewis, Escocia. Nadie imaginaba que bajo esa superficie se ocultaba una gigantesca estructura de madera de más de cinco milenios de antigüedad, anterior a Stonehenge y levantada por comunidades cuya complejidad asombra a la ciencia actual. El hallazgo, logrado por un equipo de las universidades de Southampton y Reading, reescribe la historia de la ingeniería y la organización social en la prehistoria europea.