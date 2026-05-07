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Descubierta en Escocia una isla artificial construida hace más de 5.000 años

Descubierta en Escocia una isla artificial construida hace más de 5.000 años

Un islote que parecía insignificante emergía en las aguas de Loch Bhorgastail, en la isla de Lewis, Escocia. Nadie imaginaba que bajo esa superficie se ocultaba una gigantesca estructura de madera de más de cinco milenios de antigüedad, anterior a Stonehenge y levantada por comunidades cuya complejidad asombra a la ciencia actual. El hallazgo, logrado por un equipo de las universidades de Southampton y Reading, reescribe la historia de la ingeniería y la organización social en la prehistoria europea.

| etiquetas: descubierta , escocia , isla artificial , islote , 5.000 años
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5 comentarios
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eltoloco #4 eltoloco *
#3 si, me parece interesante y curioso, pero nada que no pueda hacer cualquier comunidad con un objetivo común, por ejemplo defensivo o religioso, y que esté mínimamente organizada. No hace falta prácticamente ninguna ingeniería, solo mucho esfuerzo. Cuando leo estas cosas siempre pienso lo mismo, parece que quien lo escribe se cree que los humanos de hace 5000 años eran idiotas que no sabían organizarse y/o que no tenían manos para trabajar.

Una cosa es que no tengamos ningún conocimiento de…   » ver todo el comentario
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eltoloco #1 eltoloco *
Es interesante, pero el texto un poco exagerado, para construir un islote en un lago poco profundo tampoco es que requiera ingeniería aeroespacial, tan solo un mínimo de organización y mucho trabajo.

Las comparaciones son odiosas, pero esto me ha recordado al sitio de Tiro, lo cual si que fue una hazaña impresionante, con la construcción de un dique de 800 metros de largo y 60 de ancho en el mar mientras estaban siendo atacados desde la ciudad y desde barcos a ambos lados, y estamos hablando de hace 2350 años.

es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Tiro_(332_a._C.)#El_asedio_sin_fin
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#3 fzman
#1 Pero esto es de hace 5000 años y require de una organización.

De esa misma época, hay evidencias en Alemania de una gran batalla luchada por tropas mercenarias profesionales venidas desde realmente lejos.

Es una civilización que desconocemos.
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#5 bibubibu
Dupe.
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