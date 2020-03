Desconcierto en el comercio por las medidas del Govern contra el coronavirus

El Govern instó por la tarde a cerrar todos los espacios comerciales "que no fueran de primera necesidad" como pistas de ski, gimnasios y locales de ocio. Las empresas de distribución comercial, cadenas de moda o centros comerciales se vieron desbordadas en ese primer momento por una propuesta poco clara y que no definía claramente qué criterios se debían seguirse para acordar o no el cierre.