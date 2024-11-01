La experiencia de Forest Brothers proporcionó un modelo claro para el patrocinio encubierto angloamericano de milicias separatistas, que se ha desplegado con efectos devastadores una y otra vez en todos los rincones del mundo. El 22 de septiembre se conmemoró el "Día de la Lucha de la Resistencia". Fue en esta fecha, en 1944, que las fuerzas guerrilleras anticomunistas de Estonia declararon la guerra a la ocupación soviética de su estado. Rápidamente se formaron facciones paramilitares paralelas en las vecinas Letonia y Lituania.