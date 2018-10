Desatando nudos: la institución de la monarquía y la figura del rey

Monarquía sí, monarquía no. Nunca se preguntó al pueblo,el titular del poder constituyente no tuvo opción. El temor constante a una involución reaccionaria mantuvo prietas las filas. La Constitución Española del 78 asumía como forma de gobierno la monarquía parlamentaria. Asimismo la Carta Magna,en su artículo 168,se encargaba de echar el cerrojo para que esa decisión no se revocara: una reforma constitucional súper rígida que establecía cláusulas de intangibilidad implícitas,contenidos que de facto no serían reformables. La inviolabilidad..