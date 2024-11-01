El desastre de Fukushima ensombrece quince años después la reactivación nuclear de Japón

Cuando se cumplen esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre una reactivación de las centrales atómicas en Japón que toma impulso, en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán. En las inmediaciones de la central nuclear de Fukushima Daiichi el tsunami dejó una ola de destrucción, y las fugas radioactivas que contaminaron el agua marina y la tierra hicieron la vuelta a la normalidad impensable durante años. Una catástrofe que todavía desata
Ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa temeridad agravadas por un cambio climático que no conseguimos frenar, seguimos consumiendo combustibles fósiles y aún hay voces temerarias apelando al cierre prematuro de centrales nucleares e insistiendo temerariamente en que no se construyan más.