edición general
5 meneos
5 clics
El desastre de Fukushima ensombrece quince años después la reactivación nuclear de Japón

El desastre de Fukushima ensombrece quince años después la reactivación nuclear de Japón

Cuando se cumplen esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre una reactivación de las centrales atómicas en Japón que toma impulso, en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán. En las inmediaciones de la central nuclear de Fukushima Daiichi el tsunami dejó una ola de destrucción, y las fugas radioactivas que contaminaron el agua marina y la tierra hicieron la vuelta a la normalidad impensable durante años. Una catástrofe que todavía desata

| etiquetas: japón , desastre , nuclear , fukushima , 15 años , despues
4 1 0 K 86 Sucesos
5 comentarios
4 1 0 K 86 Sucesos
sorrillo #1 sorrillo
El desastre de Fukushima palidece en comparación al desastre del cambio climático, contra el cual las nucleares son un aliado.
1 K 22
josde #2 josde
#1 Ese desastre fue culpa de un país, el cambio climático es de todos a nivel mundial.
0 K 19
sorrillo #3 sorrillo
#2 El desastre de Fukushima se utiliza a nivel mundial para frenar el desarrollo e implantación de la energía nuclear, se ha usado a nivel mundial para limitar a la nuclear en la lucha contra el cambio climático.
1 K 22
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 es el incidente de Fukushima y los sobre costes y retrasos de la construcción de las plantas nucleares de los últimos 20 años
0 K 20
sorrillo #5 sorrillo
#4 Efectivamente es un sector mermado por la temeridad de hacer caso a los antinucleares durante demasiado tiempo, no existe una industria fuerte de construcción de centrales nucleares en Europa, a diferencia de lo que ahora parece sí ocurre en China.

Ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa temeridad agravadas por un cambio climático que no conseguimos frenar, seguimos consumiendo combustibles fósiles y aún hay voces temerarias apelando al cierre prematuro de centrales nucleares e insistiendo temerariamente en que no se construyan más.
0 K 11

menéame