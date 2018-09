El desastre de España

Pablo Casado se ha chivado a su correligionario popular y presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. España es un desastre..En realidad lo pregona porque no gobiernan ellos. España es un lío,decía su Rajoy en su momento,que caiga España,esperaba Montoro..Cuarenta años de transición suenan raro. Una cosa extraña,una transición que no acaba nunca, no puede ser transitoria . Por lo visto,de refresco constitucional nada. La Constitución está petrificada. La Transición solo ha permitido dos reformas,a empujones..las constituciones más