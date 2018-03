El desarrollo de The Division 2 ya es oficial

La buena noticia que les traemos a continuación, es que Ubisoft ha anunciado el desarrollo de Tom Clancy's The Division 2, que seguramente podría lanzarse para 2019. Pero por el momento no tenemos más detalles para brindarles, ni tampoco su fecha de lanzamiento oficial. Seguramente tendremos más información en el E3 de este año 2018, el cual se dará apartir de junio. Desde el equipo de Ubisoft, dejaron en claro que el trabajo en The Division 1 continuará y no se detendrá, así que nuevo contenido estará llegando en los próximos meses.