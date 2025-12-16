edición general
2 meneos
2 clics
La desaparición mundial de los glaciares podría llegar en 10 años

La desaparición mundial de los glaciares podría llegar en 10 años

Un estudio internacional ha concluido que podría darse este dramático final si mantenemos el clima de la última década

| etiquetas: glaciares , naturaleza , cambio climático
2 0 0 K 20 ciencia
sin comentarios
2 0 0 K 20 ciencia

menéame