La desaparición o muerte de 11 científicos con acceso a información clasificada que inquieta a la Casa Blanca

Desde 2022, son ya once los científicos muertos o desaparecidos en extrañas circunstancias. Todos ellos tenían acceso a información clasificada de defensa, energía nuclear o investigación aeroespacial, incluida la referente al fenómeno ovni. La preocupación de la Casa Blanca es evidente y ha puesto todo sue empeño en aclarar lo ocurrido. Hasta tal punto que el presidente norteamericano Donald Trump prometió tener una respuesta en poco más de una semana. La ultima institución en anunciar su participación en la investigación ha sido la propia NAS