Desaparece misteriosamente un cuadro de Picasso tras un viaje en el que no dejaron de vigilarlo: 600.000 euros en juego y una extraña parada en el camino

Bajo la supervisión directa del responsable de exposiciones, todo el lote se trasladó en un único movimiento del furgón al montacargas, y de ahí a la primera planta, ya en un área cubierta por cámaras de seguridad. Posteriormente, junto a los transportistas, se revisó lo entregado, si bien la ausencia de un sistema de numerado exhaustivo de los embalajes impidió realizar una comprobación pieza por pieza sin retirar primero los envoltorios, tal y como ha explicado la propia CajaGranada Fundación en un comunicado.

4 comentarios
Andreham #1 Andreham
Acabará en el baño de alguien y nos enteraremos dentro de 50 o 70 años.
#2 josejon
Creo que ya vi esta película: el cuadro fue robado en origen, no en el traslado.
