Desaparece íntegro el expediente de otro contrato millonario investigado en Púnica

La Comunidad de Madrid comunica a la UCO que "no se dispone físicamente" de los documentos relativos a la contratación de Over Marketing en 2006 por 2M€ para una campaña de publicidad de la que jamás quedó rastro. El expediente se ha esfumado al completo. No hay originales ni copias. Así lo admitieron a preguntas de infoLibre fuentes oficiales del Gobierno madrileño. Over Marketing, cuyo propietario confesó hace ya cinco años que recibió contratos amañados, aparece como una de las piezas clave en la supuesta trama de financiación ilegal del PP.